Скрипт на html страницы

Для сайта, который будет работать под управлением CMS Joomla 1.5 требуется создать несколько анимированных роликов (3-4 сценки) и флэш меню. Как это все выглядит можно посмотреть на скриншотах в приложении. ВСЯ графика будет разработана ...
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Добрый день!
Необходимо написать скриптик, которые будет сначала подгружать картинку на определённое время, а потом ее убирать.
Как должно работать: человек зашел на мой сайт я ставлю этот скрипт в опреденное место, человек видит картинку и потом она исчезает.
Важно реализовать так, чтобыпоисковые системы не видели этот скрипт (наверно через js реализвовать)
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