Скрипт на html страницы

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок205 просмотров
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Добрый день!

Необходимо написать скриптик, которые будет сначала подгружать картинку на определённое время, а потом ее убирать.

Как должно работать: человек зашел на мой сайт я ставлю этот скрипт в опреденное место, человек видит картинку и потом она исчезает.

Важно реализовать так, чтобыпоисковые системы не видели этот скрипт (наверно через js реализвовать)

HTML
13 лет назад
retasort
Лыканов 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов