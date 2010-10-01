Скрипт на html страницы

Добрый день!

Необходимо написать скриптик, которые будет сначала подгружать картинку на определённое время, а потом ее убирать.

Как должно работать: человек зашел на мой сайт я ставлю этот скрипт в опреденное место, человек видит картинку и потом она исчезает.

Важно реализовать так, чтобыпоисковые системы не видели этот скрипт (наверно через js реализвовать)