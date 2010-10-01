Работа по нескольким сайтам (для DiamondPhoenix)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Несколько сложных сайтов на джумле, которые требуют вмешательства серьезного программиста. Планируется очень тесная интеграция компонентов. Такого еще никто не делал.

13 лет назад
vcdas
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сервис закладок на ajax

    Требуется на сайт добавить сервис закладок. В закладки будут добавляться только страницы этого же сайта. Вся основная часть управления закладками - клиентская, ява-скрипт и jquery. На серверной стороне - обработка ajax запросов. ТЗ в приложении.

    Ajax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка шаблона на joomla

    Постановка и настройка движка Joomla + небольшой редизайн шаблона. Под редизайном имеется в виду, что надо будет максимум поменять логотип на тот который я отдам, а так же заменить некторые картинки из шаблона, на переделаные. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конфигуратор для Joomla

    Приветствую! Мне нужен конфигуратор, аналогичный этому: http://www.depocomputers.ru/config_depo_c1386_i116954_m2.aspx Вводная: Joomla 1.5 Задачи: 1. Он будет выводится в материалах. 2. Нужно иметь возможность, из админки Joomla, добавлять, удалять или изменять, позиции вывода (системные платы, процессоры, и т.д.). 3. Цены на единицу товара, не показываются, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать экспорт и импорт страниц в движке mediawiki

    $25

    Мой сайт mathstore.ru работает на движке mediawiki. Некоторые страницы сайта (задачи по математике) должны иметь только платный доступ. Тут http://mathstore.ru/wiki/Служебная:Export работает экспорт страниц из mediawiki и тут http://mathstore.ru/wiki/Служебная:Import работает импорт страниц в mediawiki. Необходимо выключить функции ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти в интернете информацию

    Здравствуйте. Нужна программа которая будет искать в интернете всё где упоминаются определенные ключевые слова, например название компании. После чего будет сохранять в отдельный файл ссылки на страницы с этим упоминанием. Программа должна быть с фильтром например ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад