Найти в интернете информацию

Здравствуйте.

Нужна программа которая будет искать в интернете всё где упоминаются определенные ключевые слова, например название компании. После чего будет сохранять в отдельный файл ссылки на страницы с этим упоминанием.

Программа должна быть с фильтром например нужно чтоб она искала где говориться об например КОМПАНИЯ 1…. И там где говорят о ней плохо, тоесть негативные отзывы (просто ключевые слова настроить) и записывала адреса страниц в отдельный файл.

Зачем это нужно?

Нужно просто найти все негативные отзывы, статьи, комментарии о компании…

Рассмотрю любые предложения.