Сетевая версия игры Квадраты

Здравствуйте. Нужно сделать модуль типо такого как на этом сайте. http://www.ponscig.com/ru/buyorder Чтоб делалось все без перегрузки страницы и тд. Желательно интегрировать в самописную цмс на текстовых бд. Если будет интеграция, то надо возможность изменения заказа и информации ...