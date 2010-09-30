Скрипт, отдающий файл

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Нужен скрипт на php

краткое ТЗ

при обращении по ссылке "http://site.ru/upload/saw2er1fd324f4/file.rar" вызывается index.php скрипт лежащий в директории "upload".

этот скрипт открывает фаил saw2er1fd324f4.txt находящийся в той же директории.

Из текстового файла берет следующие пораметры:

реальную ссылку на фаил

допустимое количество потоков для скачивания

Максимально разрешенная скорость скачивания

Флаг возможности докачки файла

...Происходит скачивание файла file.rar...

создается фаил с логом saw2er1fd324f4.log

(лог в любом удобном формате, т.к. буду переделывать под свои задачи)

В который пишется все возможные логи процесса отдачи:

время старта, Ip адрес клиента, скорость отдачи, и т.д.

OS linux, php Любая версия.

скрипт получается визуально выглядит не как

ни админки, ни чего не нужно

Сколько это по цене и по времени?

13 лет назад
Avil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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