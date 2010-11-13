Доработать PHP форму

Веб-программированиеЗавершен7 заявок202 просмотра
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Есть форма http://limonad.kiev.ua/order.html дел на 5 минут,нужно добавить простую капчу,и сделать правильную проверку введенных данных в поля(имя,телефон,маил) и изменить поле ЯЩИК сделать простое поле,что бы ЧЕЛ сам вводил кол-во ящиков.

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PHP
13 лет назад
web23
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хочу поблагодарить Александра за прекрасную работу...качественный специалист
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