DDSlider v1.6 - баги в Joomla (Opera и Chrome)

Здравствуйте. Нужен специалист для решения проблемы работы скрипта фотослайдирования DDSlider v1.6 в браузерах Opera и Chrome.

В чистом html DDSlider работает нормально во всех браузерах, в шаблоне Joomla 2 из 3-х галерей на нем отказываются работать в Chrome и Opera. В них в этих браузерах скрипт в шаблоне joomla не срабатывает.