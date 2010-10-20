DDSlider v1.6 - баги в Joomla (Opera и Chrome)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка161 просмотр
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Здравствуйте. Нужен специалист для решения проблемы работы скрипта фотослайдирования DDSlider v1.6 в браузерах Opera и Chrome.

В чистом html DDSlider работает нормально во всех браузерах, в шаблоне Joomla 2 из 3-х галерей на нем отказываются работать в Chrome и Opera. В них в этих браузерах скрипт в шаблоне joomla не срабатывает.

Joomla
13 лет назад
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
redexp
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Сергей быстро локализировал и решил проблему. Отличная работа, спасибо.
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