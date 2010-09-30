Вывод информации в нужном месте на DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Есть два шаблона. В стандартном (Шаблон №1) правильный вывод информации, в другом(натянут на скрипт 3-им лицом)->(Шаблон №2) - вывод информации с небольшими отклонениями.

Также не срабатывают некоторые функции (такие как открытие popup окна, отображение информации).

В некоторых местах, не правильно срабатывает кодировка.

Ещё требуется сделать страничку с обобщённым выводом информации на одной странице.

13 лет назад
GigaMen
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад