Вывод информации в нужном месте на DLE

Есть два шаблона. В стандартном (Шаблон №1) правильный вывод информации, в другом(натянут на скрипт 3-им лицом)->(Шаблон №2) - вывод информации с небольшими отклонениями.

Также не срабатывают некоторые функции (такие как открытие popup окна, отображение информации).

В некоторых местах, не правильно срабатывает кодировка.

Ещё требуется сделать страничку с обобщённым выводом информации на одной странице.