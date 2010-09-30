Программирование сайта

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок238 просмотров
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Нужно поставить на любой популярный и надежный движок простенький сайт-визитку и подключить систему управления сайта

Дизайн нескольких страниц сайта ( шапка, меню, банеры...) - есть

Домен и хостинг - свой

Жду предложений по стоимости!Проект - срочный! Выделенный бюджет минимальный

13 лет назад
BOSS_LU
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад