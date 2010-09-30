Продвинутый аплоадер картинок

Аплоадер должен уметь:

0) Сохранять картинки в JPG

1) Конвертировать на лету BMP, GIF, PNG в JPG

2) Уменьшать картинки до установленных максимумов по высоте и ширине в пикселях

3) Во время загрузки скрипт должен показывать процесс загрузки файла

(минимальная анимация, юзер должен понять что процесс загрузки еще идет или закончился)

4) Грузить большие файлы до 5 мегов (и уменьшать их на лету)