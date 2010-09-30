Facebook Applications

Здравствуйте! Требуется копия сайта. Меняется только дизайн. Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )! Пишите пожалуйста следующие данные в личку: 1. Цена – задача понятна, так что вроде как сложности в этом нет. 2. Сроки 3. На ...
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