Скопировать и переделать шаблон WordPress

Требуется составить регулярное выражение для ява-скрипт, проверяющее, что заданная переменная param не содержит никаких символов кроме a-zA-Z0-9&-_.%:+/=?# (эти симовлы могут и отсутствовать). Если же param содержит хотя бы один другой символ, возвращается null или пустая ...