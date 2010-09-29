Создание и программирование сайта

Суть проекта:уникальный, масштабный проект( каталог с панелью администрирования). Требования: -

сайт должен совместно работать с Excel(выгрузка и подгрузка данных) С каталогом должен быть связан форум ( но при этом безопасность должна быть обеспечена).

- SEO или поисковая оптимизация (очень бы хотелось учесть сразу).

- масштабируемость проекта ( ядро-платформа с возможностью добавления модулей. т.е. нужно изначально продумать архитектуру так, что бы новый разработанный модуль подключался быстро и незаурядно)

- валидность верстки должна быть обеспечена сразу (кросс-платформа)

- Архитектурой должно быть предусмотрено наличие локализации. Т.е. уже русский текст, все сообщения, кнопки и прочее – будут подгружаться как 1-ый язык системы: Rus

- Архитектурой предусмотреть, что данный проект, по, например субдомену, либо ключу может быть использован как приложение для социальной сети.

Желательно (надо учесть при разработке ядра и если со временем можно будет реализовать было бы очень хорошо):

- возможность авторизации на форуме ID vkontakte

- возможность в дальнейшем надстроить и использовать API.

Нарабатывать и запускать будем поэтапно (помодульно). При этом нам важнее качество, чем сроки, работать будем через репозиторий. В дальнейшем проект будет расширяться, и поэтому мы очень надеемся на долгосрочное сотрудничество с выбранным кандидатом.

Готовы выслать тех задание для детального изучения проекта и определение по срокам и стоимости работы