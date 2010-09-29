Создание и программирование сайта

Есть сайт wmu.dp точка ua был создан на быструю руку интересуют все компоненты и модули на тему обмен webmoney. Другими словами, нужна доработка существующего сайта, в плане программном. Рассмотрим все предложения. ICQ 8981323 или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проекта:уникальный, масштабный проект( каталог с панелью администрирования). Требования: -
сайт должен совместно работать с Excel(выгрузка и подгрузка данных) С каталогом должен быть связан форум ( но при этом безопасность должна быть обеспечена).
- SEO или поисковая оптимизация (очень бы хотелось учесть сразу).
- масштабируемость проекта ( ядро-платформа с возможностью добавления модулей. т.е. нужно изначально продумать архитектуру так, что бы новый разработанный модуль подключался быстро и незаурядно)
- валидность верстки должна быть обеспечена сразу (кросс-платформа)
- Архитектурой должно быть предусмотрено наличие локализации. Т.е. уже русский текст, все сообщения, кнопки и прочее – будут подгружаться как 1-ый язык системы: Rus
- Архитектурой предусмотреть, что данный проект, по, например субдомену, либо ключу может быть использован как приложение для социальной сети.
Желательно (надо учесть при разработке ядра и если со временем можно будет реализовать было бы очень хорошо):
- возможность авторизации на форуме ID vkontakte
- возможность в дальнейшем надстроить и использовать API.
Нарабатывать и запускать будем поэтапно (помодульно). При этом нам важнее качество, чем сроки, работать будем через репозиторий. В дальнейшем проект будет расширяться, и поэтому мы очень надеемся на долгосрочное сотрудничество с выбранным кандидатом.
Готовы выслать тех задание для детального изучения проекта и определение по срокам и стоимости работы
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