WP 3.1. Проблемы со сложным премиум шаблоном.

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

WP 3.1.

Премиум шаблон для WP 3.1 от Themeforest

http://themeforest.net/item/sidelined-a-flexible-modular-wordpress-3-theme/121219

Локализован и установлен на хостинг.

Не работает функционал SHORTCODES, не активируются коды.

Нужно решение конкретной проблемы, консультации по донастройке, и другие задачи в рамках шаблона.

Пожалуйста будьте заранее уверены в своих знаниях, опыте по внедрению шаблонов и исправлению сложных технических косяков. Два человека уже к сожалению не смогли справиться..

13 лет назад
maksmak
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dlestore
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Настоящий специалист полного цикла, вордпресс 3 легко осилен. Корректировка css, решение проблем с совместимости с браузерами, исправление глюков шаблона, отладка, подробные консультации. Стабильный онлайн, приятно общаться, никаких выходных. Будем работать по всем проектам..!! Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Задачи для сайтов на HTML+PHP+MySQL+XSL

    Есть задачи на Host***CMS, на сайте этой системы есть исчерпывающие доки, кто не знаком. Система основывается на модификациях XSL-шаблонов, нужно хотя бы поверхностное знание этого языка, или решимость в кратчайшие сроки его освоить :) При успешном ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна многосайтовая КМС

    Скажу сразу вопрос бюджета обсуждается и очень обширно. Нам главное 100% уверенность в том, что Вы выполните эту задачу и втрое желательно сделать это быстро. Задача. У нас есть 1500 сайтов, кажды сайто это большая информационная библиотека. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • "Отремонтировать" сайт

    Сайт на самописном движке. После того как был установлен код с тизера, перестала работать функция "разместить статью" в разделе каталог статей. Вернее статья размещается, но текст весь слитно, без абзацев и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Защита видео ссылки

    $30

    Нужно сделать защиту на видео ссылки для сериалов, и чтоб можно было розфасовувать серии по сезонам, пример как тут http://filmix.net/serialy/6076-smotret-onlajn-univer-3-sezon-2009.html

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натяжка дизайна на движок

    $60

    Приветствую! Нужно натянуть не сложный PSD макет на движок сайта. движок самописный с админкой. Кроссбраузерная верстка, IE6-8, Opera9-10, FF3-3.6, Chrome 5-6 Оплата Альфа-банком по факту сдачи . Гарантия оплаты – размещайте на своем сервере. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внесение изменений на сайт ( Битрикс)

    Необходимо внести следующие изменения в сайт www.corpfashion.ru (сайт работает на платформе Битрикс ): 1) Панель «Быстрая навигация» не сворачивается, когда от неё отводишь курсор 2) На странице новости «Новое предложение» (http://www.corpfashion.ru/news/detail.php?ID=3766) не отображаются присоединённые изображения. 3) На ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка каталога недвижимости (Санкт-Петербург)

    Требуется веб-программист из Петербурга для разработки каталога недвижимости. Потребуется знание php, javascript, работа с картами google maps. В дальнейшем возможно обеспечение постоянными заказами.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модифицировать (дополнить) скрипт отправки почты.

    При интернет-магазине имеется скрипт отправки почты, который генерит бланк заказа в виде HTML и отправляет его по e-mail в двух экземплярах: один заказчику, другой - на корпоративную почту. Надо дополнить скрипт таким образом, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад