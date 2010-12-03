dlestore

Контантин dlestore

 
39 летУкраина/Луганск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

CMS: DLE/Joomla/Magento Commerce/Wordpress

Технологии: PHP, Mysql, Javascript(приоритет jQuery), Google Maps, Yandex Maps

Интеграция платёжных систем: Robokassa, Webmoney, SMS-агрегаторы(a1pay.ru, smsdostup.ru и т.д.)

Схема работы: по постоплате, т.е. разработка небольших проектов ведётся на собственном сайта, затем демонстрируется результат. Если заказчика устраивает работа - ему отправляются установочные файлы. После получения заказчик оплачивает работу.

dleStore.ru: готовые модуля для Datalife Engine:

1. DLE Sape Monster - модуль для работы с биржами ссылок Sape, Linkfeed, Setlinks

2. DLE SEO Pack - быстрая оптимизация сайта под поисковые системы

PHPJavascriptWordPressMySQLJoomlaMagentojQueryDLE

  • Отрисовать логотип в векторе

    Необходимо отрисовать прикреплённый логотип в векторном формате и внести несколько косметических изменений. Сразу пишите в icq 333056946 или скайп its_a_sweet_sensation.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
kitty_str
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать логотип в векторе
было приятно сотрудничать
Спасибо Лиле, работу сделала на отлично и в короткий срок.
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