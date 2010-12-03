Необходимо отрисовать прикреплённый логотип в векторном формате и внести несколько косметических изменений. Сразу пишите в icq 333056946 или скайп its_a_sweet_sensation.
CMS: DLE/Joomla/Magento Commerce/Wordpress
Технологии: PHP, Mysql, Javascript(приоритет jQuery), Google Maps, Yandex Maps
Интеграция платёжных систем: Robokassa, Webmoney, SMS-агрегаторы(a1pay.ru, smsdostup.ru и т.д.)
Схема работы: по постоплате, т.е. разработка небольших проектов ведётся на собственном сайта, затем демонстрируется результат. Если заказчика устраивает работа - ему отправляются установочные файлы. После получения заказчик оплачивает работу.
dleStore.ru: готовые модуля для Datalife Engine:
1. DLE Sape Monster - модуль для работы с биржами ссылок Sape, Linkfeed, Setlinks
2. DLE SEO Pack - быстрая оптимизация сайта под поисковые системы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
Спасибо Лиле, работу сделала на отлично и в короткий срок.