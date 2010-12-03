CMS: DLE/Joomla/Magento Commerce/Wordpress

Технологии: PHP, Mysql, Javascript(приоритет jQuery), Google Maps, Yandex Maps

Интеграция платёжных систем: Robokassa, Webmoney, SMS-агрегаторы(a1pay.ru, smsdostup.ru и т.д.)

Схема работы: по постоплате, т.е. разработка небольших проектов ведётся на собственном сайта, затем демонстрируется результат. Если заказчика устраивает работа - ему отправляются установочные файлы. После получения заказчик оплачивает работу.

dleStore.ru: готовые модуля для Datalife Engine:

1. DLE Sape Monster - модуль для работы с биржами ссылок Sape, Linkfeed, Setlinks

2. DLE SEO Pack - быстрая оптимизация сайта под поисковые системы