К работающему сайту (joomla 1,5) нужно подключить Фриланс биржу с оплатами SMS и WM Самого компонента Фриланс биржи нет, поэтому предлагайте. Опыт и примеры аналогичных работ обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить XML поиск от Яндекса по сайту согласно изменениям http://xml.yandex.ru/
В личке указывать свой e-mail и сроки исправления. На почту вышлю исходники имеющиеся, которые нужно переделать. Работа считается законченной, когда поиск будет работать
Стоимость: 1000 рублей. Оплата - только Яндекс-деньгами
Да, вот пример неработающего поиска - http://newhouse.ru/search/search.php?query=%F1%EF%F0%E0%E2%EA%E8
Ранее работало все. После изменения - все не то стало
Нужо вставить код обновленный и вот ответ от Яндекса:
Как я и говорил, они неправильно формируют запрос. Ограничение по хосту задается с помощью старого языка запросов, который мы перестали поддерживать.
Им нужно привести свой запрос в соответствие с новым языком запросов:
http://help.yandex.ru/search/?id=1111313
Ограничение по хосту должно выглядеть следующим образом:
запрос host:site.ru
С примером скрипта на php можно ознакомиться в нашей помощи:
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