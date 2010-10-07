XML поиск от Яндекса по сайту

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки163 просмотра
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Нужно настроить XML поиск от Яндекса по сайту согласно изменениям http://xml.yandex.ru/

В личке указывать свой e-mail и сроки исправления. На почту вышлю исходники имеющиеся, которые нужно переделать. Работа считается законченной, когда поиск будет работать

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Да, вот пример неработающего поиска - http://newhouse.ru/search/search.php?query=%F1%EF%F0%E0%E2%EA%E8

Ранее работало все. После изменения - все не то стало

Нужо вставить код обновленный и вот ответ от Яндекса:

Как я и говорил, они неправильно формируют запрос. Ограничение по хосту задается с помощью старого языка запросов, который мы перестали поддерживать.

Им нужно привести свой запрос в соответствие с новым языком запросов:

http://help.yandex.ru/search/?id=1111313

Ограничение по хосту должно выглядеть следующим образом:

запрос host:site.ru

С примером скрипта на php можно ознакомиться в нашей помощи:

http://xml.yandex.ru/examples.xml?id=420129

13 лет назад
Apple
Пауль 
46 летРоссия
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Была
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27 отзывов
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dlestore
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40 летРоссия
14 лет в сервисе
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5 лет назад
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