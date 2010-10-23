Верстка и программирование сайта

К работающему сайту (joomla 1,5) нужно подключить Фриланс биржу с оплатами SMS и WM Самого компонента Фриланс биржи нет, поэтому предлагайте. Опыт и примеры аналогичных работ обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такой сайт dreamcard.com.ua
Есть полностью переработанный дизайн для этого сайта.
Необходимо качественно выполнить верстку и программирование этого сайта с таким же функционалом как у старого сайта.
Сроки сжатые - поэтому будьте готовы работать оперативно.
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