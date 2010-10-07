Добавить социальные плагины

Добрый день.

Нужно добавить социальный плагин Facebook комментарии и Вконтакте комментарии на страницы сайты в галерею, статьи и фоторепортажи на сайт yousmi.by

Код нужно вставить так, чтобы комментарии для каждой страницы отображались разные.

Работы на пять минут, просто сам не знаю, как это сделать, а времени калупаться не много.