Добавить социальные плагины

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Добрый день.

Нужно добавить социальный плагин Facebook комментарии и Вконтакте комментарии на страницы сайты в галерею, статьи и фоторепортажи на сайт yousmi.by

Код нужно вставить так, чтобы комментарии для каждой страницы отображались разные.

Работы на пять минут, просто сам не знаю, как это сделать, а времени калупаться не много.

13 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад