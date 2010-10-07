Дописать форму заказа товаров.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка256 просмотров
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Asp.net программисту требуется помощник

Есть интернет магазин на движке dashcommerce модернизированный мною. Необходимо дописать форму заказа товаров.

13 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва