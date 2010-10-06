OsCommerce оптимизация запросов к MySQL

Нужно оптимизировать osCommerce и сервер для работы с большим количеством товаров и разделов для быстрой работы.

Товаров предполагается около 200.000, категорий с подкатегориями около 1800.

Сборка osCommerce VaM Edition v 1.76

Сервер apache 2.2.3

Operating system CentOS Linux 5.3

Оперативная память не перегружается, видно не хватает скорости процессора на обработку запросов к MySQL, поэтому тормозит. Прцессор 960 MHz, нет уверенности, что при увеличении мощности процессора перестанет тормозить сайт.

Тормозить начинает примерно после 50.000 товаров в базе.

Возможно, пригодится эта информация:

http://oscomm.biz/index.php?showtopic=12983&hl=оптимизация