OsCommerce оптимизация запросов к MySQL

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Нужно оптимизировать osCommerce и сервер для работы с большим количеством товаров и разделов для быстрой работы.

Товаров предполагается около 200.000, категорий с подкатегориями около 1800.

Сборка osCommerce VaM Edition v 1.76

Сервер apache 2.2.3

Operating system CentOS Linux 5.3

Оперативная память не перегружается, видно не хватает скорости процессора на обработку запросов к MySQL, поэтому тормозит. Прцессор 960 MHz, нет уверенности, что при увеличении мощности процессора перестанет тормозить сайт.

Тормозить начинает примерно после 50.000 товаров в базе.

Возможно, пригодится эта информация:

http://oscomm.biz/index.php?showtopic=12983&hl=оптимизация

MySQL
13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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