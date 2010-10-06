Ищем человека, готового дать платную консультацию по биллингу Mail.ru? Не получается разобраться самостоятельно. Очень срочно очень платно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист который имеет большой опыт и хорошо разбирается в Zend Framework.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Написать модуль для сайта, рейтинг с отзывами по товарам пример на сайте http://www.tyres-pneus-online.co.uk/tyre-tests.htmВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Добрый день! Необходимо написать скрипт Партнерской Программы для интернет-магазина (движок магазина Webasyst) с отчислением партнерам % от продаж реальных товаров, так же рассматриваем покупку готового решения. Функционал: - Статистика (дата, посещение, Заказы: не обработано, подтверждено, отправлено, оплачено, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Нужен человек который хорошо рабирается в яве. вопрос минут на 10-15.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Правка вывода в osCommerce. Исправить глюк с картинками.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для сайта - www.irisbook.ru - нужно внести дополнения: 1. Необходима возможность зарегистрированному пользователю со статусом "автор", например, в своем личном кабинете видеть статистику просмотров конкретного товара (его книги, прикрепленной к нему) и весь список заказов по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен js специалист чтобы оживить карусель в шапке http://teebbnc.web-flair.com/ скрипт на jquery нужно подобрать или написать работать она должна так если ничего не нажато меняется через какое-то время если нажата ссылка нижняя то соответсвенно тут же происходит смена и еще ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Требуется сверстанный дизайн поменять на сайте. опыт.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужно написать парсер, который будет выдавать мне музыку на моем сайте DLE. Например я пишу в поиск названия песни, и мне должны появляться названия треков, желательно чтоб было на Ajax - Загрузка страниц, переключения страниц и всякая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработать стандартный календарь для wordpress, или сделать новый. Суть вот в чем: Будет определенная рубрика, в которой записи будут выводится на запланированные дни (в wordpress предусмотрена функция вывода постов на определенное число). Надо чтобы календарь выводился на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад