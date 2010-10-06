Здравствуйте.

Требуется доработать стандартный календарь для wordpress, или сделать новый.

Суть вот в чем:

Будет определенная рубрика, в которой записи будут выводится на запланированные дни (в wordpress предусмотрена функция вывода постов на определенное число).

Надо чтобы календарь выводился на любую страницу (чтобы была такая возможность), но в нем отображались записи только определенной рубрики. В календаре числа на которые запланирована запись - должны отличаться цветом и быть активными. При нажатии на активную дату, должны показываться записи сделанные на это число.

Так же, в календаре должен отображаться текущий месяц и два следующих. Ну и естественно чтобы были стрелочки, которыми можно было перейти на следующие или прошедшие месяцы.

И еще требуется чтобы над календарем, отображались ближайшие 4 события.

Вот собственно и все.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

Спасибо.