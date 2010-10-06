Разработать online-переводчик

Добрый вечер всем! Надо разработать электронные переводчик, с возможностью добавление слова.

1. что бы интерфейс посетителя, можно было добавлять слова самостоятельно посетителям.

2 все добавленные слова приходит контроль через административные панель ручное или автоматический. ( если такое возможно - думаю да).