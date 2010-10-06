Доработка интернет-магазина на HostCMS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки125 просмотров
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Необходим программист на длительное сторудничество для доработок существующего интернет-магазина.

Требования: отличное знание php, xml, xsl, sql и пр.

Все вопросы и предложения обсуждаются индивидуально в личке.

13 лет назад
Muramir
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
gurevich
Евгений 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа! Все быстро, без лишних вопросов и как нужно! При этом все с объяснениями. Рад исполнению заказа, буду продолжать работать с Евгением. Цена полностью оправдывает качество.
Все Ок. рекомендую.
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