Консультация

Помогите, пожалуйста, с решением одной проблемы. Мне нужно поставить такой счетчик на сайт, который показывал бы хосты за определенный период - за день, за неделю, за месяц... Но все счетчики мне известные показывают хосты сайта в целом. Как найти такой, который бы показывал хосты отдельной страницы на сайте? Если кто знает такой счетчик или скрипт, подскажите.. Три дня уже копаюсь... Спасибо заранее!