Парсер сайта

Нужна доработка компонента отелей Alberghi 2.1Х для Joomla 1.0X А именно, добавить возможность создания родительских категорий, подкатегорий, вставить поиск, изменить поля заполения в админке. Привязать скролл в каждой отдельной категории. Дописать функцию удаления фото из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать парсер, с сайта www.atemi.ru скопировать картинки товара, наименование и описание. Информация нужна в виде эксель таблицы с полями: артикль, наименование, описание, цена, имя картинки и соответственно архив картинок.
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