Парсер сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок254 просмотра
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Создать парсер, с сайта www.atemi.ru скопировать картинки товара, наименование и описание. Информация нужна в виде эксель таблицы с полями: артикль, наименование, описание, цена, имя картинки и соответственно архив картинок.

13 лет назад
blaster7
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$45
4 дня