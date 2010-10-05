Верстка из PSD под LiveStreet

Работы так и не закончил. Обещал сделать за несколько дней. Дотянул то сегодняшенго дня с различными отговорками, или просто игнорированием. Вобщем манибэк пока не получил, и окончательный вариант врестки так и не предоставил. Лишь кое какие наработки, которые также говорил что закончит за 2-3 часа, но так и не сделал даже за 2 недели.