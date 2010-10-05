Верстка из PSD под LiveStreet

Добрый день уважаемые фрилансеры. В данный момент ищем программиста, который хорошо владеет CMS системой HostCms. Соответственно претендент должен знать эту CMS, уметь не только ее установить и настроить, но и перепрограммировать, дописать новые модули и исправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка PSD макета сайта под CMS LiveStreet. Знание данной CMS обязательно. Срок – около недели. + пару дней на доработки.
Жду реальных предложений, как по стоимости, так и по качеству.
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В приложении, то с чем придется работать.
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