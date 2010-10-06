Добрый день уважаемые фрилансеры.

В данный момент ищем программиста, который хорошо владеет CMS системой HostCms. Соответственно претендент должен знать эту CMS, уметь не только ее установить и настроить, но и перепрограммировать, дописать новые модули и исправить ошибки в уже готовой системе. Хочу сразу оговориться, мы ищем именно программиста, т.е. вы должны владеть такими технологиями как:

HTML

XHTML

CSS

XML

PHP

MySQL

JavaScript

DHTML

jQuery – было бы вообще отлично!

Очень приветствуется опыт! Так что прошу сразу показывать свои работы и давать ссылки на них, а не просто скидывать портфолио.

Надеюсь на ваше понимание, жду ваших предложений по этому проекту. Все остальные подробности вышлю на почту.

P.S.

Очень прошу подойти серьезно к этому тендеру, мы ищем человека раз и на долго. Вы должны быть ответственны, старательны и скрупулезны при решении любой задачи. Отмазки типа: «Ну, подумаешь там чуток кривовато…», мной не принимаются, я педант и зануда, сразу предупреждаю :).