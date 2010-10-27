Создание небольшой Flash'ки

Требуется реализовать на Flash: барабан из 5-и ячеек, с крутящимися цифрами от 0 до 9. ( http://grandviva.com/images-lotto/Baraban.jpg - что-то вроде такого, только 5 ячеек и по одной цифре в каждой ). Каждая ячейка крутится со своей скоростью, чуть-чуть отличающейся от остальных. Сбоку от него ручка, как на "одноруких бандитах".

Есть подгружаемый файл (numbers.txt, лежит там же, где и флеш-ролик) с несколькими (количество произвольное, сколько будет, столько должно прочитаться) числами, которые могут принимать значения от 1 до 99999, каждое число написано в файле с новой строки. Раз в N (пусть N будет равно 10-и - 15-и) секунд ручка опускается, барабаны плавно останавливаются. При их остановке должно выпасть одно из чисел, загруженных из файла (думаю реализация такая - случайным образом выбирается число и барабаны уже останавливаются специально нацеливаясь на остановку на нем).

Что-то при этом мигает, пишется надпись "Приз!!!". Через несколько секунд ручка дергается снова, автомат начинает вращаться. И все повторяется по новой.

Флэш должен по размерам быть 400 по ширине и 250 по высоте, и, при задании большей ширины, безболезненно растягиваться на весь экран, уходя в белое (грубо говоря - все на белом фоне).