Добавить фильтр в интернет-магазин

Нужен скрипт именно такого вида для counter-strike 1.6 сервера По сути только требуется скрипт на отображение статуса (кол-во игроков) и статусной картинки по принципу on/off И наверно тут еще задействован cron Если не прав поправте. Выравнивание Названия, порта и ...