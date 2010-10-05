Сделать видео фоном флеш странички

Есть сайт, на который требуется установить макет. Макет полностью копируем с другого сайта - http://www.australia-secrets.kiev.ua/ (доступ к сайту даю), меняя только шапку. Сайты - оба на MOD X Сайт - туристический, на нем имеется раздел с отелями. Подключаем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача есть Небольшой ролик в HD качестве. надо сделать его фоном вебстраницы - на весь экран без органов управления. Видео должно не теряя пропорций масштабироваться вместе с изменением размеров экрана
Пример реализации - на сайте Джона Гальяно http://www.johngalliano.com/ - сделать такого же типа страницу-видео фон только пока без менюшек, это ТОЧНЫЙ пример того что надо.
Качаство видео ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫСОКИМ. медленные соединения в рассчет не берутся и посылаются в чистый HTML:) )
Используем видео с прогрессивной загрузкой и кодек Н.264 (если есть более прогреесивные простые решения пишите)
Задача на данном этапе - сделать три одинаковые страницы с видео , но видео с тремя разными битрейтами - задача найти оптимальное сочетание размер-качество видео файла и показать это заказчику. В любом случае качество должно быть не ниже чем в примере, касество видео - самый важный момент
Проект должен быть сдан СЕГОДНЯ до 21 по Москве (раньше - лучше).
Куда выкладывать финальный результат - дам доступ к фтп сайта.
Ссылка на видео - будет предоставлена в личке.
Оплата по вебмани. Кандидаты без портфолио не рассматриваются
простая и быстрая работа для профессионала.
Без предоплаты и без обмана. Возможно интересное продолжение работы над проектом если вы обладаете необходимой квалификацией во флеше.
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