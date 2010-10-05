Сделать видео фоном флеш странички

Задача есть Небольшой ролик в HD качестве. надо сделать его фоном вебстраницы - на весь экран без органов управления. Видео должно не теряя пропорций масштабироваться вместе с изменением размеров экрана

Пример реализации - на сайте Джона Гальяно http://www.johngalliano.com/ - сделать такого же типа страницу-видео фон только пока без менюшек, это ТОЧНЫЙ пример того что надо.

Качаство видео ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫСОКИМ. медленные соединения в рассчет не берутся и посылаются в чистый HTML:) )

Используем видео с прогрессивной загрузкой и кодек Н.264 (если есть более прогреесивные простые решения пишите)

Задача на данном этапе - сделать три одинаковые страницы с видео , но видео с тремя разными битрейтами - задача найти оптимальное сочетание размер-качество видео файла и показать это заказчику. В любом случае качество должно быть не ниже чем в примере, касество видео - самый важный момент

Проект должен быть сдан СЕГОДНЯ до 21 по Москве (раньше - лучше).

Куда выкладывать финальный результат - дам доступ к фтп сайта.

Ссылка на видео - будет предоставлена в личке.

Оплата по вебмани. Кандидаты без портфолио не рассматриваются

простая и быстрая работа для профессионала.

Без предоплаты и без обмана. Возможно интересное продолжение работы над проектом если вы обладаете необходимой квалификацией во флеше.