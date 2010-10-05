Мульти-портальная система (CMS)

Сайт написан на самописном движке. Нужно перенести всё на Друпал (под шаблон). www.ukrsvit.net Интересует сумма и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы планируем создать 1500 порталова , типа http://www.serponline.ru/.
Для этих порталов нам нужна система управления, с ирархическими правами администраторов. Мы хотели бы иметь 1-2 админов , каторые могли бы править все сайты и практически все разделы одноврменно, тоесть были полноправными и 1500 а может и более мини-админов каторые правили бы только 1 из сайтов и то с ограничениями или же вообще 1 из разделов , 1-го сайта. Краткое ТЗ мы составили и вложили в проект.
Мы не принимаем заявки от кандидатов которые предлагают писать на основе нет-кета или джумлы. А так же для нас является очень важным репутация и масшатбность работы компании или группы.
ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!!
Не засоряйте мне пожалуйста ящик приватными писмами и т.д.
Это серьезный проект и обсуждается он только голосом по скайпу!!!!
Мой скайп administrator_od
Если у вас нет гарнитуры или у Вас проблемы со скайпом - значит Вы нам не подходите!
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