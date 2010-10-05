Правки в Joomla

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка184 просмотра
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Icq 766-000-00

Здравствуйте .Требуется специалист в джумла (корректировка вывода меню и функций на главную страницу,глюк в кеше и прочие "мелочи"

Требования к исполнителю

1)Не менее 25 лет

2)не менее полугода на Веблансе/Фрилансе

3)Не менее 5 положительных отзывов

,без отрицательных отзывов

(личные предпочтения)

icq 766-00000

Лица,не подходящие под эти критерии будут безжалостно удаляться/игнорироваться

Joomla
13 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень благодарен тезке за титанический труд Это профессионал своего дела. Я сам четко не имел полного представления о заказе,а он всё понял и разобрался!! Заказ сделан на 200%. Идея была понята с полуслова. Я перфекционист по натуре, и человек сделал все именно так, как я хотел. Удобное управление, приятен в общении К тому же, Дмитрий очень терпеливый человек. Я задавал много вопросов -получил исчерпывающие ответы. Скорость выполения - это нечто. Сам подсказывал что надо еще сделать и как.. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Мои знакомые, которые имеют свои сайты не просто одобрил его, но и позавидовали моему знакомству С уважением ,Дмитрий
Отличный заказчик, слушающий советы, задает вопросы по теме и не требует "а вот мне еще вот это сделай в счет той же оплаты" :) доплатил за скорость) Рекомендую!
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