Правки в Joomla

Очень благодарен тезке за титанический труд Это профессионал своего дела. Я сам четко не имел полного представления о заказе,а он всё понял и разобрался!! Заказ сделан на 200%. Идея была понята с полуслова. Я перфекционист по натуре, и человек сделал все именно так, как я хотел. Удобное управление, приятен в общении К тому же, Дмитрий очень терпеливый человек. Я задавал много вопросов -получил исчерпывающие ответы. Скорость выполения - это нечто. Сам подсказывал что надо еще сделать и как.. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Мои знакомые, которые имеют свои сайты не просто одобрил его, но и позавидовали моему знакомству С уважением ,Дмитрий