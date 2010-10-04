Создание скрипта 2010

В modx необходимо сделать модуль чтобы в основной странице ототбражался прайс-компании. Дело в том, что на сайте сделано что-то типа прайса, но это не удобно там, приходится каждую позицию добавлять отдельно. Когда дело касается 3000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать скрипт который будет обходить группу моих сайтов и мониторить инфу на них, а затем размещать на других моих сайтах изменяя или добавляя инфу по шаблону(нам) более подробное ТЗ вышлю по е-мейл. Большая просьба обращаться только людям с большим опытом разработки скриптов и БД. Пишите мне на мыло [email protected] почту просматриваю 2 раза в день.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен парсер видео с youtube, что бы спарсить все мувики по определенному ключевику. Мувики выкачивать не надо), нужны только урлы к мувикам, и некоторые детали мувика. Так же нужно настроить регулярный сбор новых мувиков по данному ключевику, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать возможность добавления топ-объявлений, выделенных объявлений и возможность поднять объявление для доски объявлений, сделанной на вордпрессе http://yoyo.speculant.net/. И добавить модуль оплаты смскоин.Завершен13 лет назад
- $50
Сайт-визитка. Есть предпочтение по дизайну. Необходима создание сайта под управлением WP. Необходима интеграция с биллингом A2Billing (личный кабинет (минимальная)) Во вложении наброски по дизайну. Учту возможные пожелания по корректировке дизайна Также очень не помешалбы модуль пополнения баланса в биллинге клиентов ...Закрыт13 лет назад
- $500
День добрый! нужен опытный программист, владеющий PHP, MYsql и немножко JAVAscipt. Проект заключается в том, что нужно в одном самописном движке доделать и организовать нормалтьную сортировку статистики из базы, добавить ещё несколько функциональных штук и переделать ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Модуль "Произвольная цена" Сценарий такой - клиент делает заказ товара не из каталога, а хочет, чтобы мы ему нашли нужную запчасть. Задумка такая - в каталог добавляем товар "запчасть", которому добавляем customizable properties (таб №5 Customization). Клиент заполняет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо адрес страниц /index.php?productID=1977 поменять на /name_page.html index.php?categoryID=114 на /name_category.html В админке Во вкладке добавления/редактирования товаров необходимо добавить новое поле для ввода наименования URL (символьный код) Это поле должно заполняться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Движок магазина на Simpla. Сайт движка www.simp.la Задание: 1. Убрать кнопку "В корзину" с товаров со статусом "Нет в наличии". 2. Сделать чтобы к Корзине покупатель всегда, на все товары со всеми статусами мог заказывать от 1 ...Завершен13 лет назад
- $150
Требуется сделать биржу труда на основе готового движка(nevius к примеру) можно доработать Drupal, или предложить свой вариант, рассмотрю все предложения. Основные моменты: 1) Осуществление экспорта вакансий и резюме в CSV файл, сделать импорт вакансий из CSV файла ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Доработать существующий скрипт.Завершен13 лет назад