Создание скрипта 2010

Необходимо разработать скрипт который будет обходить группу моих сайтов и мониторить инфу на них, а затем размещать на других моих сайтах изменяя или добавляя инфу по шаблону(нам) более подробное ТЗ вышлю по е-мейл. Большая просьба обращаться только людям с большим опытом разработки скриптов и БД. Пишите мне на мыло [email protected] почту просматриваю 2 раза в день.