Создание скрипта 2010

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок243 просмотра
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Необходимо разработать скрипт который будет обходить группу моих сайтов и мониторить инфу на них, а затем размещать на других моих сайтах изменяя или добавляя инфу по шаблону(нам) более подробное ТЗ вышлю по е-мейл. Большая просьба обращаться только людям с большим опытом разработки скриптов и БД. Пишите мне на мыло [email protected] почту просматриваю 2 раза в день.

13 лет назад
wer18977
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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