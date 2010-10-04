Модуль для PrestaShop

Необходимо адрес страниц /index.php?productID=1977 поменять на /name_page.html index.php?categoryID=114 на /name_category.html В админке Во вкладке добавления/редактирования товаров необходимо добавить новое поле для ввода наименования URL (символьный код) Это поле должно заполняться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модуль "Произвольная цена"
Сценарий такой - клиент делает заказ товара не из каталога, а хочет, чтобы мы ему нашли нужную запчасть.
Задумка такая - в каталог добавляем товар "запчасть", которому добавляем customizable properties (таб №5 Customization).
Клиент заполняет данные по автомобилю, номер или название детали и цену (цену он может взять в сторонних каталогах).
Мы ищем детальку и корректируем цену в заказе.
Проблема в том, что в корзину товары с разными customizable properties
записываются одной записью с ценой и количеством. И цену не исправить
в исходном престашопе.
Таким образом, нужен модуль, который позволяет установить вручную
разную цену для разных вариантов кастомизации.
Требования
1. В табе Customzation сделать возможность добавления двух типов полей:
price - цена товара, которую заполняет клиент
script - javascript, который можно добавить на страницу, чтобы
автоматически изменять поля кастомизации (запрашивать данные с
внешних серверов, делать проверку введенных данных и т.п.)
2. На странице выбора товара сделать следующие изменения:
- если среди полей кастомизации есть поле price, то блок "buy_block" скрыть
- кнопку "Сохранить" переименовать в "Добавить в корзину"
(брать текст с исходной кнопки, чтобы для переводов работало
единообразно) и при нажатии на неё сразу добавлять товар
в корзину, чтобы не надо было потом еще раз жать на кнопку.
3. Каждый такой товар в заказе должен иметь отдельную запись со своей
ценой (в оригинальном Prestashop цена у таких товаров общая).
Соответственно при просмотре корзины и заказа, в админке, в печатных
формах и письмах цена должна выводиться у каждого товара своя.
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