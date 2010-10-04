Модуль для PrestaShop

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Модуль "Произвольная цена"

Сценарий такой - клиент делает заказ товара не из каталога, а хочет, чтобы мы ему нашли нужную запчасть.

Задумка такая - в каталог добавляем товар "запчасть", которому добавляем customizable properties (таб №5 Customization).

Клиент заполняет данные по автомобилю, номер или название детали и цену (цену он может взять в сторонних каталогах).

Мы ищем детальку и корректируем цену в заказе.

Проблема в том, что в корзину товары с разными customizable properties

записываются одной записью с ценой и количеством. И цену не исправить

в исходном престашопе.

Таким образом, нужен модуль, который позволяет установить вручную

разную цену для разных вариантов кастомизации.

Требования

1. В табе Customzation сделать возможность добавления двух типов полей:

price - цена товара, которую заполняет клиент

script - javascript, который можно добавить на страницу, чтобы

автоматически изменять поля кастомизации (запрашивать данные с

внешних серверов, делать проверку введенных данных и т.п.)

2. На странице выбора товара сделать следующие изменения:

- если среди полей кастомизации есть поле price, то блок "buy_block" скрыть

- кнопку "Сохранить" переименовать в "Добавить в корзину"

(брать текст с исходной кнопки, чтобы для переводов работало

единообразно) и при нажатии на неё сразу добавлять товар

в корзину, чтобы не надо было потом еще раз жать на кнопку.

3. Каждый такой товар в заказе должен иметь отдельную запись со своей

ценой (в оригинальном Prestashop цена у таких товаров общая).

Соответственно при просмотре корзины и заказа, в админке, в печатных

формах и письмах цена должна выводиться у каждого товара своя.

Prestashop
13 лет назад
em86a
88 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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