ЧПУ для Shop Script Premium

Движок магазина на Simpla. Сайт движка www.simp.la Задание: 1. Убрать кнопку "В корзину" с товаров со статусом "Нет в наличии". 2. Сделать чтобы к Корзине покупатель всегда, на все товары со всеми статусами мог заказывать от 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо адрес страниц /index.php?productID=1977 поменять на /name_page.html
index.php?categoryID=114 на /name_category.html
В админке Во вкладке добавления/редактирования товаров необходимо добавить новое поле для ввода наименования URL (символьный код)
Это поле должно заполняться также через импорт CSV файла.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Требуется сделать биржу труда на основе готового движка(nevius к примеру) можно доработать Drupal, или предложить свой вариант, рассмотрю все предложения. Основные моменты: 1) Осуществление экспорта вакансий и резюме в CSV файл, сделать импорт вакансий из CSV файла ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Доработать существующий скрипт.Завершен13 лет назад
Собственно есть набор картинок под шапку в psd со слоями, нужно сделать растягиваемую шапку слайд-шоу и интегрировать ее в sti1000.ru под UcozВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста с опытом работы API Facebook для создания небольших приложений. От вас жду ссылки на работы и координаты для обратной связи (email & ICQ) чтобы послать ТЗ. Агентствам и новичкам просьба не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать страничку (см. файл) вместо квадратов - кнопки-картинки по тематике сайтов (надо подобрать). Кнопки скугленные, стекляные, все дела :) под кнопками - название и адрес проекта При наведении всплывает окошко с кратким описанием проекта, при клике ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, регистрация сайте включает обязательное указани е номера сотового телефона, в связи с этим надо организовать: 1. автоматическую отпраку на сотовый подтверждения о регистрации. 2. отправка на телефон пользователей кода, который они вбивают для подтверждения регистрации или для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Поставить новый дизайн сайта на cms и сделать черед админку левое меню, так как на макете. Андрей.Завершен13 лет назад
- $50
Нужно написать несложный триггер для игры на BetFair на Покер Турбо для X-Feeder по предложенной мной стратегии.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Что нужно: человек на сайте, в поисковой строке, вводит номер товара или название товара, нажимает найти скрипт осуществляет поиск по .xls файлу и выводит на сайт результаты поиска в виде таблицы с несколькими столбцами из .xls файла Пишите ...Закрыт13 лет назад