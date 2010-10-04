ЧПУ для Shop Script Premium

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Необходимо адрес страниц /index.php?productID=1977 поменять на /name_page.html

index.php?categoryID=114 на /name_category.html

В админке Во вкладке добавления/редактирования товаров необходимо добавить новое поле для ввода наименования URL (символьный код)

Это поле должно заполняться также через импорт CSV файла.

13 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад