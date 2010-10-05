Приватный проект для Кузнецова Романа (swrko)

1.Тут laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 нужно к каждому номеру(разделу) внутри под картинкой сделать фото галерею, по 3-4 фото в ряд, возможность добавлять неограниченное кол-во фото (или до 30шт), естественно добавление фото с админки,фото должны увеличиватся при клике(или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поставить новый дизайн сайта на cms и сделать черед админку левое меню, так как на макете.
Андрей.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно написать несложный триггер для игры на BetFair на Покер Турбо для X-Feeder по предложенной мной стратегии.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Что нужно: человек на сайте, в поисковой строке, вводит номер товара или название товара, нажимает найти скрипт осуществляет поиск по .xls файлу и выводит на сайт результаты поиска в виде таблицы с несколькими столбцами из .xls файла Пишите ...Закрыт13 лет назад
Требуется сделать магазин с использованием yii. Подробное тз и макеты после обсуждения условий. По фукнционалу аналогично matrasoff.net или kingmart.ru Магазин надо разрабатывать с нуля, т.е. не на базе имеющегося движка. Ждем предложений по цене и срокам. Спасибо.Закрыт13 лет назад
Цель - защита запускаемых (exe), видео и текстовых файлов от не правового распространения. Метод защиты предполагает изъятие+кодировку части данных из незащищенного файла, и восполнение-раскодировку данных после активации на основе получаемого с сервера ключа. Преобразование файлов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработки сделать в скрипте Задание в приложение все детали обсужу с исполнителем Заранее всем спасибо!Закрыт13 лет назад
Приветствую! Есть готовая флешка (fla-исходник), нужно доработать: 1. Сделать перетекание одной фотки в другую через прозрачность; 2. Сделать красивое появление текста с активными ссылками на разделы сайта. Бюджет интересует до 10 вмз.Завершен13 лет назад
Имеется xml файл. Он генерирует страницу сайта. Нужно добавить в код фала элемент, генерирующий поле для баннера. Я это вижу через прикручивание файла css, который будет давать параметры этого поля + вставка класса из css ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать модуль для Битрикс со следующими функциями: 1. Имеется инфоблок Сайты и связанный с ним инфоблок Запросы 2. Скрипт запускается кроном раз в сутки и делает следующее: - проходит инфоблок сайты и выбирает по одному сайты ...Закрыт13 лет назад
Необходимо создать шаблон для магазина ShopCMS Версия скрипта - ShopCMS 3.1.1 Вёрстка DIV тегами. Дизайн уже создан (исходник *.psd) Необходим адекватный исполнитель. Тем кто не работал с данной системой просьба не участвовать в тендере. В своей заявке указывайте ссылки ...Закрыт13 лет назад