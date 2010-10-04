Разработка сервиса зашиты- активации файлов online

Цель - защита запускаемых (exe), видео и текстовых файлов от не правового распространения. Метод защиты предполагает изъятие+кодировку части данных из незащищенного файла, и восполнение-раскодировку данных после активации на основе получаемого с сервера ключа. Преобразование файлов в защищенные, генерация сериных номеров (уникальные номера которые получает пользователь после оплаты), активация файлов, отправка ключа раскодирования ведется сервером. 1. (В запускаемые (exe) файлы будет внедряться оболочка обеспечивающуя сервис активации и раскодировки данных. В видео и текстовых фалах за активацию и раскодировку будет отвечать специальный плеер и текстовый просмоторщик, предполагается дообработка открытых приложений). Механизм шифрации должен быть достаточно надежно укрыт от взлома, локальное приложение до активации не имеет “зашитого” ключа раскодирования, оно его получает с сервера после проверки на валидность серийного номера. 2. Сервер также имеет биллинг, т.е. учет пользователей, их операции, финансовые движения. Для более подробно ознакомления с проектом и определения бюджета вышлю более полное описание сервиса и графическую схему.