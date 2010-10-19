Нужна фото галерея

1.Тут laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 нужно к каждому номеру(разделу) внутри под картинкой сделать фото галерею, по 3-4 фото в ряд, возможность добавлять неограниченное кол-во фото (или до 30шт), естественно добавление фото с админки,фото должны увеличиватся при клике(или наведении) на него, как тут ayvazovsky. com.ua (фотогалерея).

2.В шапке-нужно сделать чтоб эти маленькие картинки(в рамках от картин) при нажатии просто увеличивались как и в галерее, но чтоб их можно было менять (фото) из админки, а лучший вариант-если это возможно чтоб в маленьких картинах в шапки фото и прокручивались и при нажатии увеличивались. (раздела администрирования шапки сайта нет)

Оплата по безопасной сделке или по выполнению сразу на кошелек.Оплату гарантирую.

Бюджет до 40$

цмс-самопис. флеш не предлагать :)