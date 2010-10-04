Добавить элемент в xml файл

Имеется xml файл. Он генерирует страницу сайта.

Нужно добавить в код фала элемент, генерирующий поле для баннера.

Я это вижу через прикручивание файла css, который будет давать параметры этого поля + вставка класса из css в xml файл.

Можно реализовать как предложено мной, можно своим способом - лишь бы работало.