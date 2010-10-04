1С Битрикс Интернет-магазин, доработка компонентов

1. Компонент «Оформление заказа».

Реализовать возможность заказывать без регистрации. Сократить количество обязательных полей. Переместить необязательные поля в другую область страницы (согласно макета)

Компонент «Личный кабинет».

Настроить ajax-логин через всплывающую форму. Согласно макета сверстать и настроить базовые страницы Личного кабинета: личные данные, перечень заказов, корзина. Бюджет $200.

2. Обеспечить возможность качественно «ресайзить» дополнительные загружаемые иллюстрации к товарам (не анонс). Предоставить информацию о программной переменной и параметрах для отображения иллюстраций на странице. Бюджет $70.

3. Реализовать классические комментарии к товарам (приоритетное решение - http://disqus.com ). Бюджет $60.

4. Компонент «Корзина». Подкорректировать стили согласно макета. Обеспечить добавление товаров в корзину с помощью ajax без перезагрузки страницы (каталог товаров реализован не на стандартном компоненте а кастомно через битрикс-api). Бюджет $120.

5. Интересует перспектива дальнейшей работы на поддержке магазина. Удаленно. Оплата по договоренности.