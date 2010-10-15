Создать сайт на джумле

$100
Веб-программированиеЗавершен13 заявок301 просмотр
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Есть макет, нужно сверстать и натянуть на джумлу, подключив, нужные клиенту, модули.

13 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rtsasuk
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$80
2 дня
Отлично выполнил работу!
Сотрудничеством доволен. Будем дальше работать. Всем рекомендую.
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