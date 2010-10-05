Доработка граббера

Всем доброго времени суток! Есть форма обратной связи, необходимо, чтобы она работала:) с проверкой заполнения полей. Страница обязательно должна быть html.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать, точнее отладить граббер который перестал функционировать после изменений на сайте доннера.. Кто в этом разбирается пишите..
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