Прикрутить галерею на JS

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок251 просмотр
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Есть верстка http://cs1.sitevk.ru/tmp/page1.htm

необходимо оживить сверстанную галерею, чтобы вправо влево двигалось.

по клику на нецентральной картинке происходит скрол всей галереи на нее.

при клике по центральной - открытие заданного сайта в новом окне.

срок исполнения максимум 1 день.

13 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный спец по Javascript. Какие будут вопросы - теперь буду только к нему обращаться. Таких людей надо обязательно иметь в своей команде. На этого человека можно положиться.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
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