Разработка модуля для DLE 9.0

Требуется разработать модуль выбора страны/региона/города (далее - "локации") для DLE 9.0 по аналогии с выбором локации в мамба. Базы на русском стран, регионов и городов в инетах доступны, некоторые подобные скрипты - тоже. Выбор локации должен быть доступен при регистрации пользователя, при создании новости, на главной для отображения только контента для выбранной локации. Возможность получить по заданным в админпанели маскам списки последних новостей для выбранной локации, пользователей для выбранной локации, список новостей по последним комментам. Желательно, но не обязательно, откорректировать соответственно и шаблон.

Подробности, сроки и стоимость - обсуждаются.

Условия и требования к исполнителю:

- РФ

- опыт разработки модулей/хаков для dle, примеры разработок.

- предоплата возможна только при способности выйти на связь по телефону, наличии реальных ФИО.

- стабильно стабильный интернет, стабильно здоровая бабушка, отсутствие всякой вероятности возникновения внезапных проблем с военкоматом, с женой, с работой и т.п.