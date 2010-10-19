Разработка модуля для DLE 9.0

Веб-программированиеЗавершен2 заявки183 просмотра
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Требуется разработать модуль выбора страны/региона/города (далее - "локации") для DLE 9.0 по аналогии с выбором локации в мамба. Базы на русском стран, регионов и городов в инетах доступны, некоторые подобные скрипты - тоже. Выбор локации должен быть доступен при регистрации пользователя, при создании новости, на главной для отображения только контента для выбранной локации. Возможность получить по заданным в админпанели маскам списки последних новостей для выбранной локации, пользователей для выбранной локации, список новостей по последним комментам. Желательно, но не обязательно, откорректировать соответственно и шаблон.

Подробности, сроки и стоимость - обсуждаются.

Условия и требования к исполнителю:

- РФ

- опыт разработки модулей/хаков для dle, примеры разработок.

- предоплата возможна только при способности выйти на связь по телефону, наличии реальных ФИО.

- стабильно стабильный интернет, стабильно здоровая бабушка, отсутствие всякой вероятности возникновения внезапных проблем с военкоматом, с женой, с работой и т.п.

13 лет назад
ivapot
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
$120
4 дня
Отличный исполнитель! Работу выполнил на отлично, в срок уложился. По ходу выполнения работы выяснялось, что задача несколько сложнее, чем предполагалось до начала работ. Однако, Давид совершенно адекватно это воспринял и реализовал. Замечаний по результату у меня почти не было, только совсем незначительные, которые он исправил моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по новым проектам! Спасибо!
Все ок
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