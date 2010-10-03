Jquery форма сообщений с прикрепленными файлами

Веб-программированиеЗавершен3 заявки160 просмотров
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Jquery форма отправки сообщений с прикрепленными файлами ()

Нужно сделать только клиентскую часть, которая передает все переменные серверу.

Важно сделать универсльный скрипт, который не будет привязан к id полей.

Хорошо подходит функция serialize(); но она не передает значение полей type="file".

Сама форма находится по адресу: artext.info/calculate.php

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jQuery
13 лет назад
stanislav75
50 летФинляндия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Все сделано оперативно, с учетом всех пожеланий.Спасибо. Рекомендую.
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