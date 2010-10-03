Jquery форма сообщений с прикрепленными файлами

Добрый день! Требуется создать небольшой сайт для человека ,который занимаеться продажей машин.Сайт простой, проблем возникнуть не должно,но всёже попрошу не добавляться в проект людей, не уверенных в своих силах. Что требуется: 1.Отверстать макет 2.Написать небольшой скрипт.Посредством скрипта администратор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Jquery форма отправки сообщений с прикрепленными файлами ()
Нужно сделать только клиентскую часть, которая передает все переменные серверу.
Важно сделать универсльный скрипт, который не будет привязан к id полей.
Хорошо подходит функция serialize(); но она не передает значение полей type="file".
Сама форма находится по адресу: artext.info/calculate.php
Жду ваших предложений!
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