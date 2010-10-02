Нужен парсер rubilling.com, a1pay.ru

Нужен небольшой парсер для этих 2 сайтов:

rubilling.com - авторизируется и выводит стат за сегодня - без всего, только цифры

a1pay.ru авторизируется и выводит стат за сегодня - без всего, только цифры

То есть, чтоб вывел сугубо инфу: продаж столько, сумма столько, ошибок столько.

Логин и пасс должны задаватся в параметре при обращении к скриптам