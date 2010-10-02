Нужен парсер rubilling.com, a1pay.ru

Нужно, чтобы отсюда www_jnet.kz посты автоматом публиковались на аккаунте тут www_yakooobin.yvision.kz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен небольшой парсер для этих 2 сайтов:
rubilling.com - авторизируется и выводит стат за сегодня - без всего, только цифры
a1pay.ru авторизируется и выводит стат за сегодня - без всего, только цифры
То есть, чтоб вывел сугубо инфу: продаж столько, сумма столько, ошибок столько.
Логин и пасс должны задаватся в параметре при обращении к скриптам
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