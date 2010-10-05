Спарсить киносайтик

Веб-программированиеЗавершен6 заявок279 просмотров
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Спарсить киносайт (1900 новостей) + данную базу что получится, ДОБАВИТЬ на другой сайт (не заменить, а именно добавить новости).

Аська 133два8один4

13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
sptwork
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$33
1 день
Что сказать? Быстро и качественно :) Буду обращаться почаще, спасибо.
Приятно было поработать. Рекомендую.
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