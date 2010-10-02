VirtueMart 1.1.3 (Joomla 1.) - глубокие настройки

Нужна несложная cms для управления интернет магазином с возможностью поддержки нескольких доменов, на которых расположены "одинаковые" магазины. Страницы сайта - 2. Страница раздела 3. Страница каталога товара 4. Страница товара 5. Страница отслеживания 6. Информативная страница 7. Контакты 8. Партнерская программа В админке - 1. Каталог 2. Заказы 3. Рассылка 4. Информация 5. Партнеры Краткое тз - http://www.maximumstyle.ru/files/USA.rar Цена и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно сделать автоматический расчет стоимости доставки и приблуды:
а) Минимальная сумма заказа через сайт 99 руб., если заказ от 100 до 499 руб. доставка по г.Петрозаводск 100 руб.,
если заказ на 500 и выше доставка бесплатно.
б) Скидки (При общей сумме заказа: От 1 000 рублей, ставится скидка в размере 3%, От 5 000 рублей – 5%)
Чтобы это в корзине считалось, писалось, и главное было просто и понятно, но при этом учитывалось в итоге, какую доставку или самовывоз выбрал человек.
Например:
Доставка курьером 100 руб.
(Разница до суммы бесплатной доставки *: -316 руб.
Обратите внимание: сделав заказ на 500 руб. Вы получаете доставку за наш счет по г.Петрозаводск!)
2.Добавить еще один способ заказа товара. Если человек не хочет регистрироваться и отвечать на вопросы при оформлении заказа.
Ему предлагается ввести только Имя и Телефон и менеджеры связываются потом с ним по телефону.
Еще когда человек оформляет заказ, ему предлагается или войти под логином или зарегестрироватся,
дак вот куда вводить данные при регистрации могут возникнуть вопросы, там нужно что то переделать или слово выделить или значек
поставить. Что бы было понятно надо нажать сюда.
Предложения рассматриваются только в тендере!
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