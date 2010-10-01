Модуль для vBulletin - Google Adsense

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Необходимо подправить модуль для vBulletin(3.8.4) - Google Adsense(1.0.1)

Google Adsense - рекламный модуль с помощью которого можно размещать баннеры в определенных местах форума. В каждом месте только один баннер. Необходимо сделать так что бы на одно рекламное место можно было добавлять не один, а больше баннеров, то есть что бы они после обновления странички менялись у пользователей. Цена: 8-10уе.

13 лет назад
t505t
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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